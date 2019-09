Immobile si scusa "colpa della tensione"

ROMA, 23 SET - "A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare… è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara". Ciro Immobile si scusa così dal suo profilo Instagram per lo sfogo di ieri con l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, al momento della sua sostituzione durante la partita contro il Parma. "Tutti sbagliano l'importante è capire l'errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato", ha aggiunto Immobile. (ANSA)