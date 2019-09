Emmy, vincono Trono di Spade e Fleabag

NEW YORK, 23 SET - Trono di Spade conquista l'oscar della tv più ambito: l'Emmy come miglior serie del genere drammatico. E' la quarta volta che la serie di HBO si aggiudica l'ambito riconoscimento. Nonostante questo per Trono di Spade la 71/a edizione degli Emmy è trascorsa in modo più 'tranquillo' delle attese. A stravincere la serata è stata 'Fleabag', incoronata miglior serie nella categoria commedie: la produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller Bridge, la creatrice e scrittrice della serie, che si è aggiudicata anche il titolo di miglior attrice. La cerimonia sancisce il successo di HBO su Netflix, battuta 32 premi a 27. Amazon conquista invece 15 titoli.