Serie A: Milan-Inter 0-2

ROMA, 21 SET - L'Inter batte 2-0 il Milan nel big match della quarta giornata del campionato di serie A e resta prima in classifica a punteggio pieno. Primo tempo più di marca interista, con Donnarumma autore di due parate decisive e salvato dal palo su un tiro ravvicinato di D'Ambrosio. Il Milan viene fuori nel finale della frazione, con due occasioni importanti per Suso e Piatek. Inizio ripresa e Inter avanti, su tiro di Brozovic e deviazione decisiva di Leao. La reazione del Milan è sterile e Lukaku chiude l'incontro di testa su cross di Barella. Un successo meritato per la squadra di Conte, superiore per quasi tutta la gara ai rossoneri che non vincono un derby dall'ormai lontano gennaio 2016.