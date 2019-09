Armani, controcorrente con colore

MILANO, 21 SET - La sfilata di Giorgio Armani lancia il sasso nello stagno dell'imperante ritorno all'ordine borghese e lo fa con una collezione che - dice lui - "è portabile" sì, ma ha quel "colpo d'ala" che non passa certo inosservato. Basta vedere i colori scelti per la prossima estate: una sinfonia di rosa e di azzurri come acquarellati, resi scintillanti da ricami e cristalli, ma che diventano contemporanei in abbinata con il nero. O le forme, sempre rigorose, ma anche fluide e femminili. E gli accessori, mai così protagonisti: grandi, plastici, quasi futuristici. Lui, che ha sempre sostenuto che la moda "deve essere a uso della gente, e non dei giornali o dell'estro dei designer", oggi ha voluto dare un "tocco in più": "ho letto una frase molto carina, che andare controcorrente - sottolinea - è dei grandi. Quando vedi qualcosa che diventa di dominio pubblico, hai voglia di uscire fuori da questa cosa, di reagire, di dimostrare che puoi rimanere nell'accettabile pur proponendo delle idee".