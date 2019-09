Franceschini, aperture straordinarie

ROMA, 21 SET - Oggi e domani si celebrano in tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio culturale. Oltre mille eventi nei musei e nei parchi archeologici dello Stato e stasera tante aperture straordinarie al prezzo simbolico di 1 euro. Per il ministro Franceschini "le Giornate Europee del Patrimonio sono un importante appuntamento per avvicinare e far conoscere a tutti la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale. E anche questa edizione sarà una bella festa popolare". Su www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/vis ualizza_asset.html_561288172.html l'elenco delle aperture serali, dai fori romani a Capodimonte, dal Castello di Miramare a Brera.