Al via Oktoberfest, attese 6 mln persone

BERLINO, 21 SET - E' iniziata a Monaco di Baviera l'edizione annuale dell'Oktoberfest, la festa della birra che si presenta come la fiera popolare più grande del mondo. Fino al 6 ottobre milioni di visitatori berranno almeno altrettanti litri di birra e mangeranno salsicce, polli arrosto, ciambelle salate (i Brezel) e altre specialità su lunghe tavolate sotto in enormi tendoni da migliaia di posti (anche diecimila) nel "Wiesn", il "prato" sito nella parte sud-occidentale della città tedesca. Orchestre bavaresi e un lunapark allietano l'atmosfera. Per il 186/o Oktoberfest ci si aspettano di nuovo più di sei milioni di amanti delle sei marche di birre storiche bavaresi e sono mobilitati 600 agenti di polizia e molte centinaia di persone del servizio d'ordine e l'area è anche stavolta recintata per rendere più efficaci i controlli di sicurezza condotti a campione agli ingressi. Il mass, il tradizionale boccale da un litro, costaal massimo 11,80 euro, 30 cent in più dell'anno scorso quando ne furono riempiti 7,5 milioni