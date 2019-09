Fioramonti a prof,dedicate tempo a clima

ROMA, 20 SET - Una lettera ai presidi e ai docenti chiedendo loro di trovare del tempo, nella settimana che va da oggi a venerdì prossimo, per realizzare sessioni di discussione e riflessione sui cambiamenti climatici insieme ai ragazzi. L'ha inviata il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, alle scuole, per sollecitare momenti condivisi con gli studenti su ciò che accadrà questa settimana ed il suo significato. "Nella mia storia di lotte civili e politiche, lo sviluppo sostenibile è sempre stato un punto centrale. Non mi tirerò certo indietro ora che sono ministro. Il Miur sosterrà ogni iniziativa volta a questo cambiamento, alcune in prima persona, come vedrete in questi giorni", scrive il ministro. Una pagina web dedicata e un indirizzo di posta sono stati costituiti per raccogliere iniziative e progetti.