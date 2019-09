Salvini, su Regioni centrodestra c'è

ROMA, 20 SET - "Presto, alle regionali, voterà la metà degli italiani: almeno su quello l'alleanza di centrodestra c'è". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa di Atreju, a Roma, accompagnato da Giorgia Meloni. "L'importante - ha poi aggiunto commentando l'ipotesi di presentare una nuova legge elettorale nazionale - è che i cittadini abbiano una legge elettorale in cui chi prende un voto in più vince e va al governo, in modo da evitare inciuci e manovre di Palazzo, schifezze e mercati a cui gli italiani stanno assistendo ora".