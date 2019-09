Trump ironizza su De Blasio, che notizia

WASHINGTON, 20 SET - Donald Trump ironizza sull'addio di Bill de Blasio alla campagna presidenziale. "Oh no, davvero una grande notizia di politica, forse la più grande storia degli ultimi anni! Il sindaco part-time di New York City - scrive il tycoon su Twitter - che nei sondaggi ha un sostanzioso zero ma che aveva un enorme spazio di crescita, con una mossa shock ha abbandonato la corsa presidenziale. New York è devastata, sta tornando a casa!".