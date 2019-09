Verità su Bibbiano, scritta a circolo Pd

ROMA, 20 SET - "Verità per Bibbiano" e "Chiuso per corruzione". Questi i manifesti affissi la scorsa notte davanti l'entrata di tre circoli Pd nella zona nord di Roma, Ponte Milvio, Balduina e Monte Mario. "Vigliacchi schifosi, se pensate di intimorirci sappiate che ci date più forza": questa la replica vai Facebook del circolo di Ponte Milvio. "Condanniamo fermamente questo gesto rivendicato dal gruppo Magnitudo Italia e invitiamo le autorità competenti a prendere provvedimenti contro questo vile e ingiusto attacco - dichiarano in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo e il capogruppo Pd in municipio XV Daniele Torquati- Per quanto ci riguarda, non ci lasceremo intimorire da un gruppetto di provocatori e speriamo che anche le altre forze politiche vogliano prendere le distanze da questo gesto".