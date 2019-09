Renzi, non stacchiamo spina al governo

ROMA, 20 SET - Molti commentatori che parlano di Italia Viva insistono su un concetto stravagante: staccare la spina al Governo. Dimenticano che la spina noi l'abbiamo attaccata, un mese fa, contro Salvini e contro chi voleva andare a elezioni spingendo l'Italia in recessione e ai margini dell'Europa. Eppure il pregiudizio è il solito: vogliono condizionare il Governo. Noi abbiamo un'ambizione molto più grande: Vogliamo condizionare il futuro. E per questo alla Leopolda proveremo a immaginare l'Italia dei prossimi 10 anni, non dei prossimi 10 giorni". Lo scrive Matteo Renzi su facebook.