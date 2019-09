Francoise Sagan, esce romanzo inedito

PARIGI, 19 SET - E' uscito nelle librerie francesi, a 15 anni dalla morte della grande scrittrice, un romanzo inedito ed incompiuto di Francoise Sagan, dal titolo 'Les quatre coins du coeur' (I quattro angoli del cuore). L'editore Plon, che non aveva annunciato l'iniziativa, esce con una tiratura straordinaria di 70.000 copie per quello che si prevede già come un grande successo A ritrovare il testo, dattiloscritto, è stato il figlio della scrittrice, Denis Westhoff.