Ponte Genova: infopoint su ricostruzione

GENOVA, 19 SET - "L'1 ottobre, nell'ambito della cerimonia in cui salirà il primo impalcato del nuovo ponte, inaugureremo l'infopoint che abbiamo realizzato per consentire ai genovesi di seguire tutte le fasi di ricostruzione del ponte". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. Il punto informativo "è stato realizzato a porta Siberia dalle imprese di costruzione". Bucci ha confermato che la "best option" resta l'inaugurazione del nuovo ponte entro la fine di aprile 2020. "Abbiamo avuto tante sorprese e tanti imprevisti che non ci aspettavamo in questi mesi e li abbiamo tutti risolti - ha detto Bucci - faremo così anche nei prossimi mesi".