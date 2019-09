Salvini, Renzi è senza vergogna

ROMA, 19 SET - "Renzi è senza vergogna. Io non sarei in grado di fare quello che ha fatto lui. Magari è un mio limite. Si è portato a casa ministri, viceministri e sottosegretari e il giorno dopo è uscito dal partito che gli ha dato i ministri e ne ha fondato un altro: io un pelo su stomaco e una faccia di bronzo così non ce l'ho". Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto nel programma 'Un giorno speciale' su Radio Radio e Radio Radio Tv. "Per me l'onore di andare a testa alta vale diciotto ministeri - ha aggiunto - Se gli italiani vorranno tornerò a fare il ministro ma passando per le elezioni. Renzi ha detto che girerà l'Italia per far la guerra a Salvini - ha proseguito l'ex ministro - Franceschini ha detto che ha l'incubo di Salvini. Conte che sono pericoloso. Grillo ne ha dette di ogni... Stamattina però mi hanno girato un sondaggio di Rai Tre per cui la Lega è primo partito con il 33 per cento e Salvini, nonostante sia stato massacrato, è più amato perfino di Conte"