Gemitaiz & Madman,era momento di tornare

ROMA, 19 SET - "Cinque anni senza Gemitaiz & Madman sono tanti, era il momento giusto di tornare". Il power duo del rap italiano, forti dei successi dei loro ultimi lavori da solisti ma allo stesso tempo capaci di completarsi come pochi in coppia ("insieme ci prendiamo una pausa da noi stessi"), è pronto a sbancare con il nuovo album in uscita il 20 settembre, dal titolo Scatola nera (Tanta Roba Label/Island/Universal Music). Il terzo lavoro in studio del progetto a due dopo Detto, Fatto. del 2012 e Kepler del 2014. "Il terzo ufficiale - raccontano i due artisti, legati da un'amicizia che dura da 15 anni -, ma tra featuring e collaborazioni, sono molti di più". Un disco che ha coinvolto anche molti amici e colleghi: da Salmo a Marracash e Guè Pequeno, passando per Tha Supreme e Priestess. "Ma i veri pezzi forti sono quelli che non ti aspetti, quelli con Giorgia e con Mahmood, in un confronto che va al di là di generi e generazioni". E a marzo ad attenderli ci sono i palasport di Roma e Milano: "un traguardo fondamentale".