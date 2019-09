Umbria:Gallinella, sosteniamo Proietti

PERUGIA, 19 SET - Per il deputato umbro del Movimento 5 stelle Filippo Gallinella "è Stefania Proietti il nome che dovremmo sostenere con o senza il Pd". Lo ha detto all'ANSA parlando delle candidature del possibile patto con il Pd per le prossime elezioni regionali in Umbria. "E' un ingegnere come me - ha sottolineato Gallinella parlando di Proietti - vicina alle tematiche ambientali. Non può che avere la mia simpatia".