Borsa, Hong Kong apre a +0,25%

PECHINO, 19 SET - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, in scia al taglio dei tassi deciso dalla Federal Reserve: l'Hang Seng segna nelle prime battute un guadagno dello 0,25%, a 26.820,73 punti. In rialzo anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite salgono rispettivamente dello 0,24% (a 2.992,92 punti) e dello 0,26%, a quota 1.659,92.