Cds, ok a referendum Venezia-Mestre

ROMA, 18 SET - Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del Tar del Veneto del 14 agosto 2018 (n. 864), ha dichiarato "legittimo" il referendum consultivo sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sulla "suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre". E' stata pubblicata oggi la sentenza n. 6236/2019 della Quinta Sezione. Il Consiglio ha accertato che "non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario". In particolare, dall'eventuale esito favorevole del referendum non discende automaticamente che il capoluogo della Città metropolitana divenga Mestre per il maggior numero di abitanti e che a causa di questo effetto il referendum sia inammissibile, spiega una nota. Negando il referendum, del resto, si avrebbe una discriminazione dei cittadini interessati, che verrebbero privati del diritto costituzionale di esprimersi sul cambiamento dei loro assetti comunali.