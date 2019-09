Sozzani: M5s, voto esula da maggioranza

ROMA, 18 SET - "Spiace constatare che nel segreto dell'urna singoli parlamentari non abbiano seguito le indicazioni di voto del proprio gruppo: noi siamo molto dispiaciuti perché notiamo questa continua differenza, nonostante i cambi di maggioranza, del M5s con le altre forze politiche. Il M5s resta l'unico a portare avanti la battaglia contro i privilegi della politica". Così il capogruppo M5s Francesco D'Uva sulla negazione dell'arresto a Sozzani. "Dire che al primo voto la maggioranza non ha tenuto sarebbe sbagliato: in questa votazione non entrava il governo".