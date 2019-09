Di Stefano, non mi fido di Renzi

ROMA, 18 SET - "Non mi fido di Renzi". Lo ha detto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri a Radio 24. "Non mi fido ne' del Pd, né di Renzi, né della Lega. Se Renzi pensa di fare giochini di palazzo per sedersi al tavolo e avere più potere, noi un Matteo lo abbiamo appena lasciato a casa. Se Renzi vuole fare la stessa fine si accomodi pure. Invito il Matteo nuovo all'accortezza, è il momento di stare attenti a quello che si fa ".