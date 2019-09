A Roma tra cinema e cibo italo francese

ROMA, 18 SET - Arriva a Roma la 'Notte del cinema e della gastronomia italo-francese', maratona di film e degustazioni in programma venerdì 20 settembre dalle 19.30 alle prime ore del mattino. Per la prima volta Roma e Parigi si uniranno in una festa per celebrare il patrimonio cinematografico, artistico e culinario dei due Paesi, dove le parole d'ordine saranno 'buon cibo' e 'buon cinema'. Promotori dell'iniziativa, organizzata alla Casa del Cinema di Villa Borghese, sono il Centro Agroalimentare Roma (Car) in partnership con il Centro Agroalimentare di Parigi - il Marche' International de Rungis - e l'Ambasciata di Francia in Italia. Registi, attori, produttori e chef italiani e francesi si confronteranno su come proteggere e valorizzare le eccellenze dei propri territori. Tra i film in programma l' anteprima assoluta di 'Le Myste're Henry Pick' alla presenza del regista Re'mi Bezançon e la proiezione inedita di 'Le Jeu', remake francese del blockbuster italiano 'Perfetti Sconosciuti'.