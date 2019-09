Italia viva: Faraone, oggi via a gruppi

PALERMO, 18 SET - "Si parte, oggi formeremo i gruppi parlamentari di Italia viva. Saremo leali al governo che per primi abbiamo pensato e che più di tutti abbiamo voluto. Pensiamo a un governo che non galleggi ma faccia e faccia bene. Organizzata la nostra presenza in parlamento, cominceremo immediatamente a strutturarci nei territori, nei luoghi di lavori, nelle scuole". Così il senatore Davide Faraone, che invita gli under 30 a iscriversi alla Scuola di cultura politica "Futura", annunciando che nell'incontro della Scuola, dal 4 al 6 ottobre a Terrasini (Palermo), sarà presente Matteo Renzi.