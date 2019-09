Chiede soldi a ex amante della fidanzata

REGGIO EMILIA, 18 SET - Avrebbero estorto denaro a un uomo per non rivelare la sua relazione extraconiugale. A finire nei guai l'ex amante, una 32enne reggiana (indagata a piede libero), assieme al suo attuale fidanzato, un 28enne reggiano, accusati entrambi di estorsione in concorso e per il giovane, considerato l'esecutore materiale, sono scattati i domiciliari disposti dal gip sulla richiesta della Procura di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelnovo Monti, in Appennino, l'uomo aveva avuto una relazione segreta con la donna, chiusa nell'agosto 2015. Ma alla fine dell'anno scorso l'ex amante lo ha contattato su Facebook per chiedergli il numero di telefono smarrito. Nella stessa giornata è arrivata una telefonata da parte del fidanzato dell'ex che lo ha minacciato di riferire alla moglie. A febbraio l'uomo ha consegnato loro duemila euro per ottenere il silenzio. Ma le richieste di denaro non sono finite e la coppia sarebbe arrivata a estorcere complessivamente 36mila euro in contanti.