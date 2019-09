Licola, rapinati 25mila euro alle Poste

NAPOLI, 18 SET - Rapina a mano armata stamattina in un ufficio postale di Licola, nell'hinterland a nord di Napoli dove due malviventi, con il volto coperto sono riusciti a rapinare circa 25mila euro. Il blitz è scattato intorno alle otto, in piazza San Massimo. I rapinatori hanno minacciato la direttrice costringendola ad aprire la cassaforte. Poi si sono fatti consegnare i telefonici dai dipendenti. Prima della fuga in auto, tutti i dipendenti sono stati chiusi nei bagni. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Licola e della compagnia di Pozzuoli (Napoli). (ANSA).