Moda: Peta protesta in piazza Duomo

MILANO, 17 SET - 'La pelle che indossi è di un altro - vesti vegano' è la scritta che teneva in mano la modella Daniela Martani che è stata protagonista di una iniziativa della Peta in piazza Duomo a Milano, dove si svolgono le sfilate. Grazie a un effetto speciale parte della pelle le è stata tolta di dosso. Un modo per "richiamare l'attenzione - sottolineano dall'organizzazione in un comunicato - sulla sofferenza che gli animali sopportano nell'industria della pelle". La stima di Peta è che ogni anno ne siano uccisi circa un miliardo per ottenere la pelle.