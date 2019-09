Sede Ingv all'Università di Camerino

CAMERINO (MACERATA), 17 SET - L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia-Ingv apre una nuova sede presso l'Università degli Studi di Camerino. Approvata dai Consigli di Amministrazione dei due Enti, la sede sarà situata presso la Sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam. Grande soddisfazione del rettore Unicam prof. Claudio Pettinari e del presidente Ingv prof. Carlo Doglioni, che hanno fortemente voluto rafforzare e istituzionalizzare la collaborazione in essere tra i due Enti. "Una grande opportunità per la Geologia e le Scienze dell'Università di Camerino", afferma il prof. Emanuele Tondi, docente Unicam, direttore della nuova Sede Ingv. La collaborazione sarà rivolta all'offerta didattica e all'attività di ricerca su temi specifici d'interesse anche del territorio". Per l'Ingv, osserva Doglioni, "la collaborazione con enti di ricerca che condividono stessi interessi scientifici è fondamentale per un progresso costante delle ricerche che necessitano della interazione di più discipline".