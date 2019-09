Contadino:"Neonato volutamente nascosto"

BOLZANO, 17 SET - "E' una vera tragedia. Che dolore. Io amo troppo i bambini". Lo ha detto con la voce rotta dal pianto Oswald Verdorfer, il contadino di Lana che ha trovato il cadavere del neonato sotto un cespuglio a due passi dal suo maso. "Di certo è stato volutamente nascosto", ha aggiunto. "Due turisti, dopo essersi fermati nel nostro locale, hanno proseguito per la loro strada. Dopo pochi metri - ha raccontato l'uomo - la donna ha notato qualcosa in un cespuglio e ha chiamato il marito che si è avvicinato e ha capito che si trattava di un bambino. A questo punto mi hanno chiamato e non mi è rimasto altro che chiamare il 112". "Il corpicino - ha aggiunto con la voce rotta dal pianto - era nascosto sotto il cespuglio, era nudo, ma pulito, un maschietto piuttosto grande. Io non me la sono sentita di guardare, ero sotto shock. L'uomo invece ha controllato il polso e ha detto che il corpicino era freddo". "Qui passano tanti turisti, ma proprio non so chi possa avere fatto questo", ha detto.