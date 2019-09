Pd: Tajani, non ci saranno addio da Fi

STRASBURGO, 17 SET - Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani esclude che dal partito possano esserci fuoriuscite di parlamentari verso i nuovi gruppi che Matteo Renzi si appresta a varare alle camere. "Credo proprio di no - afferma, interpellato a margine della plenaria a Strasburgo -, non credo che Renzi possa essere un punto di riferimento per l'elettorato di Forza Itali. Andare a fare il centro del centro-sinistra non ci interessa". E comunque "chi tradisce il simbolo del proprio partito - chiosa - tradisce il proprio elettorato. Io piuttosto che tradire il mio elettorato me ne tornerei a casa" Più in generale sull'operazione annunciata dall'ex premier, "non credo - conclude - che le scissioni portino fortuna a chi le organizza, lo abbiamo visto in tutta la storia della sinistra".