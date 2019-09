Tinagli presidente comm.economica Pe

STRASBURGO, 16 SET - L'eurodeputata del Pd Irene Tinagli è stata eletta presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, carica ricoperta da Roberto Gualtieri fino alla sua nomina a ministro dell'Economia lo scorso 5 settembre. Tinagli è stata eletta per acclamazione nel corso di una seduta della stessa commissione convocata ad hoc a Strasburgo. "Ringrazio per la fiducia - ha detto l'eurodeputata appena eletta - abbiamo moltissime sfide interessanti che ci aspettano".