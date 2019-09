Cassonetti a fuoco, vicino volantini Mgp

FIRENZE, 16 SET - Due cassonetti sono stati incendiati a Pontassieve (Firenze) e nei pressi sono stati trovati alcuni volantini, firmati con la sigla Mgp, il 'Movimento giustizia proletaria', contenenti frasi contro le forze dell'ordine. Sull'episodio nel Fiorentino, che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e che viene reso noto oggi, sono in corso indagini coordinate dal pm Ester Nocera. La stessa sigla era comparsa nel maggio scorso in un comunicato stampa su Internet in cui si rivendicava un attentato incendiario contro l'auto di un carabiniere avvenuto il 20 maggio scorso in Sardegna, a Orgosolo (Nuoro). Nell'incendio è rimasto parzialmente danneggiato anche un furgone, raggiunto dalle fiamme propagatesi dai cassonetti. La sigla Mgp, Movimento giustizia proletaria, compare nel comunicato di rivendicazione dell'attentato incendiario contro l'auto di un carabiniere avvenuto il 20 maggio scorso a Orgosolo (Nuoro), nel giorno dell'inaugurazione della nuova caserma del paese.