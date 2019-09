Cda Atlantia, nodo Castellucci

MILANO, 16 SET - E' in programma per domani un cda straordinario di Atlantia a Roma. Lo si apprenda da fonti finanziarie. Sul tavolo potrebbe esserci anche il futuro dell'amministratore delegato Giovanni Castellucci dopo la bufera che ha travolto la società, e la sua controllata Autostrade per l'Italia, con gli sviluppi dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. A Treviso è in corso il consiglio di amministrazione di Edizione srl, la holding dei Benetton che controlla il 30,25% di Atlantia. Sul tavolo, appunto, la valutazione delle azioni per tutelare le società del gruppo Atlantia dopo gli sviluppi dell'indagine che ha svelato report falsi nella manutenzione di alcuni viadotti. Ieri fonti di Edizione avevano escluso che oggi dovessero essere discussi spin off o vendite di quote di Aspi, mentre è probabile che il board possa affrontare anche tema del ricambio dei vertici di Atlantia. Oggi era in programma anche il cda di Autostrade (Aspi).