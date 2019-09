Giachetti lascia Direzione Pd

ROMA, 16 SET - Roberto Giachetti annuncia le proprie dimissioni dalla Direzione del Pd, perché poco convinto dell'alleanza con M5s, in contrasto alla quale aveva presentato la propria candidatura al Congresso del partito vinto da Nicola Zingaretti. L'annuncio in un video pubblicato su Facebook. "Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questo accordo - afferma il deputato - e in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento 5 stelle e su tutto quello che è successo in questi anni, perché sono cose che a me pesano". E continua ricordando di essere stato "il frontman della campagna che negava qualsiasi possibilità di fare un accordo con loro". Da qui la conclusione: "Non potrei continuare a stare in una cabina di regia politica che deve sostenere questo progetto, non essendone convinto fino in fondo".