A Bagnaia scritta contro donne

ROMA, 16 SET - Un cartello anonimo che incita alla violenza sulle donne è apparso in un parcheggio a Bagnaia, in provincia di Viterbo, nei pressi di un cantiere. C'è scritto, in bianco su sfondo azzurro: 'Parcheggio riservato agli imbecilli ed ai cornuti". Poi in piccolo: 'Ps Ricordati che la madre degli imbecilli è sempre incinta. Ah! Dimenticavo. Se hai problemi di corna (che appaiono disegnate ma non citate, ndr) non prendertela con questo cartello ma torna a casa e rompi le ossa a quella z... di tua moglie". La foto del cartello si è rapidamente diffusa sui social e sta creando indignazione. Immediata la reazione dell'assessora regionale alle Politiche sociali ed Enti locai Alessandra Troncanelli: "Mi auguro che le autorità preposte intervengano per una tempestiva rimozione dell'avviso che offende l'intera comunità di Bagnaia e la città di Viterbo.