Si accascia a terra, grave bimbo 6 anni

BRESCIA, 16 SET - Un bambino di sei anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo dopo che si è accasciato fuori da scuola. È accaduto al termine della mattinata, fuori dalla scuola elementare di Roncadelle (Brescia). Al momento del malore il bambino era con la madre. È stato rianimato e poi trasportato in elicottero in ospedale.