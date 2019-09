Toscana, tornano a scuola in 500mila

FIRENZE, 16 SET - Sono oltre 500mila gli studenti toscani che oggi sono tornati sui banchi di scuola dopo la pausa estiva. La campanella è suonata per 475.898 studenti della scuola dell'infanzia e di quella di secondo grado a cui si aggiungono gli studenti degli istituti paritari, superando così quota 500mila. Secondo i dati della Regione Toscana, gli alunni della scuola per l'infanzia sono 62.144, quelli della primaria 146.684, mentre sono 99.854 gli studenti della secondaria di primo grado e 167.236 di quella di secondo grado. L'assessore toscano all'istruzione Cristina Grieco ha aperto il nuovo anno scolastico inaugurando la nuova sede dell'istituto comprensivo Dante Alighieri di Castelnuovo dei Sabbioni-Cavriglia, in provincia di Arezzo. Inaugurato oggi a Firenze, alla presenza del sindaco Dario Nardella, il complesso della scuola 'Dino Compagni', secondaria di primo grado, oggetto di un importante intervento che ha richiesto un investimento di 12 milioni di euro e 540 giorni di lavori.