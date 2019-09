Governo: Salvini, è stata una truffa

MILANO, 16 SET - "All'estero non sarebbe mai successa una cosa del genere": il segretario della Lega Matteo Salvini a Aria pulita su 7gold ha iniziato da questo portando l'esempio di Gran Bretagna e Austria per dire che anche in Italia si sarebbe dovuto votare. All'osservazione della conduttrice che però la costituzione prevede le cosiddette 'manovre di palazzo', Salvini ha replicato che "allora c'è qualcosina da cambiare. E' una truffa. Ma in Costituzione sono previsti i senatori a vita? Ma perché ci sono? Ma chi li conosce?".