Morto a 75 anni Ric Ocasek dei The Cars

NEW YORK, 16 SET - Ric Ocasek, 75enne fondatore e leader della band rock new wave The Cars, è stato trovato morto in un appartamento di Manhattan. Ancora non sono state stabilite le cause del decesso, ma la polizia di New York City afferma che il cadavere non presentava segni di violenza. Tra i maggiori suggessi dei Cars si ricordano in particolare 'Just What I Needed' (1978), 'Shake It Up' (1981) e 'Drive' (1984).