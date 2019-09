Picchia moglie e il figlio lo accoltella

ROMA, 15 SET - Arrestato dai carabinieri di Frascati un 48enne filippino per lesioni personali aggravate, e denunciato per lo stesso reato il figlio 20enne. I Carabinieri, su segnalazione dei sanitari dell'ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, sono intervenuti al pronto soccorso dove era stato ricoverato un uomo con alcune ferite d'arma da taglio alla spalla sinistra e al dito della mano, guaribili in 10 giorni. Le indagini hanno permesso di accertare che l'aggressione all'uomo era avvenuta ieri sera in casa. L'uomo è stato ferito dal figlio 20enne intervenuto per difendere la madre. Il 48enne infatti stava picchiando la moglie, connazionale di 43 anni, dopo l'ennesima lite, cercando di soffocarla e colpirla con una doccetta per l'irrigazione, scaraventandola a terra. Il figlio, sentite le urla della madre, è intervenuto per difenderla ma non riuscendo a far desistere il padre dall'aggressione lo ha ferito con un coltello preso in cucina. La donna è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni.