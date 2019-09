Scontro auto-moto, due morti

ROMA, 15 SET - Due ragazzi, un ventenne alla guida di un'auto e un 27enne su una moto, sono morti stamani sul Grande raccordo anulare. L'incidente è avvenuto in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a Settebagni. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Un tratto del Grande raccordo anulare è stato chiuso.