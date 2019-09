Pompeo,Iran dietro attacchi in A.Saudita

WASHINGTON, 14 SET - Alla vigilia di un possibile, storico incontro sul nucleare tra Donald Trump e il presidente iraniano Hassan Rohani durante l'assemblea generale dell'Onu, gli Usa puntano il dito contro Teheran per gli attacchi con droni contro due importanti industrie petroliferi saudite, tra cui il più grande impianto al mondo per la lavorazione del greggio, innescando enormi incendi. Raid ufficialmente rivendicati dagli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dello Repubblica islamica. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che "non c'è alcuna prova che gli attacchi siano arrivati dallo Yemen" e ha accusato direttamente l'Iran. Quasi contemporaneamente Trump telefonava al principe ereditario saudita Mohammad bin Salman "per offrire il suo sostegno all'autodifesa dell'Arabia Saudita" e "condannare fortemente l'attacco di oggi a importanti infrastrutture energetiche", come ha fatto sapere la Casa Bianca.