Editore Peruzzo bronzo a Europei over 85

MILANO, 14 SET - E' probabilmente l'editore ancora in attività più veloce del mondo: Alberto Peruzzo ne ha combinata un'altra delle sue, è arrivato terzo agli Europei di corsa over 85 anni, sulla distanza di 5 chilometri. Con i suoi poco più di 46 minuti è stato superato solo dal connazionale Bruno Baggia e dal tedesco Armin Zosel nella gara che si è disputata, ieri sera, nello stadio di Eraclea in provincia di Venezia. Nato il 7 maggio del 1934 a Milano, 33 maratone alle spalle, Peruzzo, precursore dell'editoria cartacea e televisiva di massa, continua anche a lavorare: recentemente ha pubblicato una nuova opera in dodici volumi, 'L'esercito italiano. La storia illustrata dal 1861 a oggi' uscita in edicola sullo stile di quelle che fecero la sua fortuna. Nonostante la fatica l'atleta evergreen insiste: "Proseguirò gli allenamenti per arrivare nella categoria over 90, corro 5 volte la settimana alternando resistenza e velocità".