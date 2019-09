Papa, i populismi sono un pericolo

CITTA' DEL VATICANO, 14 SET - Il populismo è "un pericolo": lo ha sottolineato Papa Francesco nell'incontro con i vescovi orientali cattolici. "Questo è un pericolo della nostra società: i particolarismi che diventano populismi e vogliono comandare e uniformare tutto", ha sottolineato il pontefice chiedendo ai presuli che anche la Chiesa locale eviti la "tentazione di chiudersi in sé stessa e di cadere in particolarismi nazionali o etnici escludenti". Il Papa ha poi sottolineato che occorre mettere al centro gli emarginati e che la carità sana le divisioni anche nella Chiesa. "Quando ci chiniamo insieme sul fratello che soffre, quando diventiamo insieme prossimi di chi patisce solitudine e povertà, quando mettiamo al centro chi è emarginato, come i bambini che non vedono la luce - ha detto Bergoglio -, i giovani privati di speranza, le famiglie tentate di disgregarsi, gli ammalati o gli anziani scartati, già camminiamo insieme nella carità che sana le divisioni".