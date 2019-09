Giornata Sla, Barbera d'Asti in piazza

ASTI, 14 SET - Barbera d'Asti docg solidale in 150 piazze italiane, il 15 settembre, per 'Un contributo versato con gusto' a favore dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Sono 15mila le bottiglie che l'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte, il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, la Fondazione Cassa di risparmio di Asti, l'Unione industriale della Provincia di Asti e VisitPiemonte portano in piazza per la raccolta fondi nata ad Asti 12 anni fa. "Grazie alla giornata nazionale - dice il presidente nazionale Aisla, Massimo Mauro - Aisla ha potuto aiutare 400 persone in tutta Italia". Banchetti in Piemonte in oltre 10 piazze. Ad Asti le bottiglie per Aisla si trovano in piazza San Secondo, dove è in corso il Salone nazionale di vini selezionati Douja d'Or. La giornata sulla sla ha ottenuto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed è sostenuta dalla Lega Serie A: nella 3/A giornata del campionato di calcio le squadre scendono in campo con lo striscione di Aisla.