Hit parade, rapper Junior Cally in vetta

ROMA, 13 SET - E' il nuovo album di Junior Cally "Ricercato" a finire dritto al debutto in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi/Gfk. In questo disco il rapper romano svela il suo volto togliendosi la maschera che finora lo aveva tenuto nascosto. Scivola al secondo posto Rocco Hunt, tornato con Libertà. New entry anche al terzo posto con Post Malone e il suo Hollywood's bleeding. Da dieci settimane in classifica, molte delle quali passate sul gradino più alto, Machete Mixtape del collettivo Machete capitanato da Salmo (che è anche nono con Playlist), è ora quarto. Ultimo continua con la sua presenza stabile in top ten con tre album: Colpa delle favole è quinto, Peter Pan settimo, Pianeti decimo. Sesta posizione conquistata al debutto per un altro rapper: Gionnyscandal con Black Mood. Chiude il quadro della top ten Lana Del Rey, ottava, con Norman Fucking Rockwell, che è primo tra i vinili. Da sei settimane, primo tra i singoli Una volta ancora di Fred De Palma con Ana Mena.