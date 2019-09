Sisma: Conte visita Accumoli

ROMA, 13 SET - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ad Accumoli, uno dei centri più colpiti dal terremoto del 24 agosto del 2016, per la sua prima visita da premier della nuova maggioranza M5S-Pd. Conte l'aveva promesso durante il suo discorso programmatico in Parlamento. Atterrato ad Arquata del Tronto, nel pomeriggio si sposterà a Santangelo sul Nera, in provincia di Macerata. In programma incontri con gli amministratori locali e rappresentanti dei comitati civici. Con lui ci sono Angelo Borrelli, capo della Protezione civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione.