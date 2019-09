Ue: Tajani,Gentiloni? Non è buona scelta

ROMA, 13 SET - "Non credo sia stata una buona scelta, quella fatta dal governo, di richiedere il portafoglio economico in Europa perché rischiamo di avere un commissario sottoposto all'azione di un vicepresidente. Un commissario che dovrà far rispettare il patto di stabilità pur con le flessibilità previste. Ma se l'Italia vuole essere protagonista del cambiamento del patto di stabilità, non credo che un commissario economico possa aiutare". L'ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, commentando la scelta di Paolo Gentiloni come commissario agli affari economici a Bruxelles. A margine di una conferenza stampa a Roma, Tajani ha aggiunto: "Era meglio prendere un altro portafoglio ad esempio l'industria o l'agricoltura o il commercio internazionale". E ha concluso: "Non sarà facile per un commissario italiano, svolgere questa azione. Rischierà di stare in continuo contrasto con l'Italia".