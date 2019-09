Saluto romano, tre denunce a Potenza

POTENZA, 13 SET - A Potenza tre persone sono state denunciate dalla Polizia per apologia del fascismo: in un parco del capoluogo lucano alcune persone, lo scorso 29 agosto, erano state riprese da un cellulare mentre facevano il "saluto romano" con il sottofondo di "faccetta nera", e il video era stato pubblicato sui social. Un consigliere comunale di Potenza, secondo quanto emerso stamani in una conferenza stampa che si è svolta in Questura, ha quindi denunciato l'accaduto alla Digos, che ha individuato gli autori del gesto denunciandoli per apologia del fascismo.