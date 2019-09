Usa 2020: Biden, vietare armi da guerra

WASHINGTON, 13 SET - Vietare la vendita dei fucili di assalto, come i famigerati AR-15 o AK-47, responsabili di tante stragi di massa, e introdurre i background check universali per chi acquista armi e verificare se ha precedenti penali o soffra di disturbi mentali: la proposta è di Joe Biden ma è condivisa da quasi tutti i candidati democratici alla Casa Bianca. E Beto O'Rourke, di El Paso, la città texana teatro della recente strage, riceve gli applausi finora più fragorosi della serata nel lanciare il suo programma di riacquisto delle armi da guerra in circolazione: "Chiederò a tutti gli americani di ridare quelle armi indietro".