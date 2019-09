Imbrattati nuovi bus Torino, 'è insulto'

TORINO, 12 SET - Scritte su finestrini, sedili e pareti. Sono già finiti nel mirino dei vandali i nuovi autobus in servizio da poche settimane a Torino. A denunciarlo è la stessa Gtt, l'azienda del trasporto pubblico torinese. E la sindaca Chiara Appendino assicura: "i responsabili pagheranno per ripulire". "Ogni centimetro di questi nuovi pullman è stato pagato con il sudore di tutti i cittadini - scrive Appendino su Facebook -. Non mi dilungherò in parole per dire cosa penso: passiamo ai fatti" dice, ricordando che "sui mezzi pubblici ci sono le telecamere. Inoltreremo formale denuncia per individuare i responsabili - annuncia -, così che paghino fino all'ultimo centesimo per ripulire quello che hanno fatto". E "quello che hanno fatto", per la prima cittadina, "non sono 'solo' scritte. Sono un insulto a tutta la città".