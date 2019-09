Furto provette Dna: in 13 davanti al Gup

LANUSEI, 12 SET - Prima udienza davanti al Gup di Lanusei, Nicola Clivio, per i 13 indagati nell'inchiesta sulla sparizione di 27mila provette contenenti il Dna degli ogliastrini, usato per lo studio di una delle popolazioni più longeve del mondo, trafugate nell'agosto 2016 dal parco Genos di Perdasdefogu e ritrovate qualche mese dopo all'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. I 13 indagati nell'inchiesta coordinata dal Pm Biagio Mazzeo sono amministratori locali, consiglieri di Genos e SharDna, medici e collaboratori, accusati a vario titolo di aver violato la legge sulla privacy per l'illecita trattazione di dati sensibili, ma anche di furto, peculato e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. La difesa ha sollevato due eccezioni: la prima di nullità è stata presentata dall'avvocato del professor Mario Pirastu, Giovanni Battista Gallus, per mancata notifica a comparire al processo; la seconda arriva da diversi legali per ottenere lo spostamento del processo a Cagliari